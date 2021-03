A situação fugiu do controle

CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTO, diz o velho ditado. Este anúncio feito pelo Ministério da Saúde de aumentar a cota de profissionais de medicina formados no exterior para servirem durante o período da pandemia, no estado, é uma reivindicação massiva que vem sendo feita pelo deputado federal Alan Rick (DEM), desde as discussões sobre o embrião do programa “Mais Médicos” do governo federal.

Num momento em que se vê a classe médica em atuação nos hospitais do Acre, com sobrecarga de atendimento dos contaminados pela Covid, é uma notícia a comemorar, porque de fato a pandemia está tomando proporções incontroláveis, com falta de leitos, de UTIs, de médicos, uma situação de pré-colapso do sistema de saúde estadual. Nas últimas 24 horas o Acre registrou mais de 10 mortes e 425 casos de Covid-19. O quadro é grave, muito grave.

O argumento de que os médicos formados no exterior não têm conhecimento da patologia da Covid é frágil, porque poderiam ser submetidos a um treinamento sobre os protocolos usados durante o tratamento. E, quando a pandemia se iniciou, os médicos em atuação foram aprendendo como combater a Covid, que era uma doença nova. Estamos numa fase excepcional, e estas contratações não seriam definitivas, e não vedariam que depois cada um desses médicos procurasse fazer o Revalida para pegar o CRM.

Não dá mais para ficar contemplando o quadro se agravar sem tomar uma providência. Cruzar os braços não resolverá o problema. Salvar vidas é a prioridade.

CAMINHO DO TRUMP

O EX-PRESIDENTE TRUMP vinha com boa popularidade, tinha melhorado a economia dos EUA, aumentou a oferta de empregos, mas com a sua posição negacionista de não levar a sério o combate ao Covid, que resultou num recorde de mortes, fez desabar sua popularidade. Tudo que ocorreu com o Trump, não é mera coincidência com que está acontecendo no Brasil com o Bolsonaro.

ESTÁ TUDO E NÃO ESTÁ PROSA

NÃO É BRINCADEIRA, não senhor! O Roxinho virou agora uma das mais altas autoridades da área ambiental do estado. Meio-Ambiente, agora é com o Roxinho, viu?

ISSO FICA PARA O SIBÁ, MÁRCIO!

NÃO ADIANTA o senador Márcio Bittar (MDB) querer competir com o ex-deputado federal Sibá Machado (PT), no quesito “Teoria da Conspiração”, que vai perder. O Sibá via a CIA por trás das prisões dos petistas ilustres, o Márcio que o Dória está mandando os haitianos para o Acre, para toldar a imagem do governo federal. Eu, tenho outra visão: acho que os haitianos no Acre é coisa de marcianos camuflados por estas bandas. Quem sabe, né?

NÃO DUVIDO DE NADA

UM AMIGO EXPERIENTE NA POLÍTICA, perguntou-me ontem se duvidava de uma configuração com o Gladson Cameli saindo para o Senado, o vice-governador Major Rocha indo para o TCE, e o deputado Nicolau Júnior (PP), assumindo o governo por um ano. Aprendi a não duvidar de nada na política, mesmo nas situações mais absurdas.

CABEÇA MISTERIOSA

O GOVERNADOR Gladson tem reiterado que disputará a reeleição, mas a cabeça do político é misteriosa, é terra onde ninguém anda. Por isso, prefiro aguardar 2022.

PÊSAMES

OS PÊSAMES DA COLUNA às famílias Bestene, Fecury, do Pastor Rodson, do Beto, do Doca, pela perda de entes queridos, e que sejam recebidos com muita luz no outro plano.

MALUCOS DO NEGACIONISMO

O QUE ME DEIXA perplexo não é tanto a ação dos negacionistas da ciência contra a vacinação, contra usar máscaras, porque o que vier destes malucos é normal, mas sim ver que esta turma ainda tem seguidores.

CADA DOIDO, COM A SUA MANIA

É, como diz o velho ditado: cada louco, com a sua mania.

NÃO AGLOMERA?

NÃO CONVENCE, é dois pesos e uma medida para combater a Covid. As igrejas aglomeram até mais que um comércio. Ou fecha para todo mundo, ou abre para todo mundo. Viu, senhores do chamado “Comitê do Covid”!

QUERIAM QUE APLAUDISSE?

A pauleira come solta no deputado federal Léo de Brito (PT), quando detona a política do presidente Bolsonaro. O seu papel é de oposição, e assim tem de ser entendido.

DEPUTADO FEDERAL

NÃO SERÁ SURPRESA se o deputado Jenilson Lopes (PSB) emplacar uma disputa de vaga de deputado federal, na eleição do próximo ano. Trabalha para além da ALEAC.

PSB SONHANDO ACORDADO

HÁ quem sonhe no PSB pela reativação da aliança municipal com Socorro Neri (PSB) de vice numa eventual chapa do Gladson à reeleição; mas esqueçam, é outro cenário. Esta chapa implicaria numa briga do Gladson com o senador Márcio Bittar (MDB). O PSB está fora.

CAPITAL POLÍTICO

COM a boa votação que teve na última eleição, com a sua boa gestão na PMRB, a ex-prefeita Socorro Neri se cacifou para, se quiser, disputar uma vaga na ALEAC, em 2022.

NÃO HAVIA COMO NÃO PEGAR

PRESENTE em todas as fases da pandemia, era quase impossível com as suas viagens ao interior; à Brasília, o governador Gladson não contrair o Covid. Agora é se recuperar para voltar inteiro, a guerra não acabou.

ACERTOU A MÃO

NESTA sua segunda passagem pela SESACRE, o secretário Alysson Bestene vem dando uma aula de gestão na condução de ações de combate da pandemia. O Gladson acertou a mão em lhe reconduzir ao cargo. A questão é que os casos da Covid se tornaram mais céleres.

LÍNGUAS DIFERENTES

OS GOVERNADORES e o governo federal falam línguas diferentes. Os governadores são pela vacinação em massa, e o governo federal não é entusiasta da ideia.

FRASE LAPIDAR

“Quer ser rico? Procura, então, diminuir tua cobiça.” Epicuro.

MORAL PARA COBRAR

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) tem moral para pedir votos para a sua reeleição na eleição do próximo ano, no Juruá; ninguém mais que ela, destinou recursos das suas emendas parlamentares para aquela região.

PRANTO DA IMPOTÊNCIA

O CHORO do deputado Jonas Lima (PT) na última sessão da ALEAC, foi o sentimento de quem se sente impotente em ver a cada dia, mais mortes pela Covid, e sem nada puder fazer. O seu sentimento, é o de todos os sensatos.

PETECÃO, INCONSOLÁVEL!

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) está inconsolável, em uma semana perdeu dois dos seus mais antigos seguidores linha de frente, o motorista Doca e o Beto. A letalidade do Covid parece que ficou ainda mais potente.

PERDERAM A HUMANIDADE

E, os terraplanistas, os negacionistas da ciência, continuam a fazer pouco caso do vírus, nem as mortes, a dor das famílias, consegue colocar humanidade em seus corações. Para onde é que vai a humanidade, meu Deus!

FILA DA MORTE

O MÉDICO Rodney Brito prestou um bom serviço quando escancarou a real situação da saúde em Cruzeiro do Sul, onde se adota uma seletividade de pacientes, sobre quem deve ou não deve ser atendido. O governo não pode varrer uma situação como esta para baixo do tapete.

AVANÇAR MAIS

COM A CHEGADA de mais um lote de vacinas, a secretaria municipal de Saúde poderá baixar ainda mais o teto da idade para imunização, que está hoje aos 73 anos.

FRASE MARCANTE

“Se perderes a crença, nada mais podes perder”. Pubilius Syrus