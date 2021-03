Isolado, Gladson grava vídeo para pedir que população mantenha cuidados contra Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, representando a mesa diretora os demais deputados estaduais publicou na manhã desta quarta-feira, 3, uma nota de pesar pela morte de Antoniêta Bestene, irmã do deputado estadual, José Bestene (Progressistas) e do secretário de saúde do Acre, Alysson Bestene.

Dona Antoniêta faleceu nesta quarta no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Confira a nota:

Nota de Pesar

Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento da dona Antoniêta Bestene, mãe do meu amigo e secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, e irmão do nosso deputado estadual José Bestene.

A morte ocorreu nesta quarta-feira, 3,no estado de São Paulo, no hospital Beneficência Portuguesa, em decorrência de complicações gastrointestinais e hematológicas.

Tenho certeza que o legado de dona Antonieta continuará presente no coração de quem a amava e sua história de vida sempre será lembrada.

A toda família Bestene e aos amigos enlutados os meus mais sinceros sentimentos. Rogo a Deus para que envie o consolo necessário neste momento de profunda dor pela perda irreparável de uma pessoa tão amada.

Nicolau Júnior – Presidente da Aleac