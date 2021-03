Ieptec/Dom Moacyr abre 367 vagas para ingresso em cursos profissionalizantes

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), abrirá um total de 367 vagas para ingresso em cursos de formação inicial e continuada (FICs) nos próximos dias. A previsão é que as aulas tenham início no mês de abril, todas ministradas na modalidade de educação a distância (EaD).

As inscrições serão realizadas exclusivamente via-internet, em link a ser disponibilizado no site ead.ieptec.ac.gov.br. O critério de seleção será realizado mediante ordem de inscrição. Sendo assim, os candidatos devem estar atentos à divulgação do edital nos próximos dias no Diário Oficial, nos veículos de comunicação e nas redes sociais oficiais do Ieptec no Instagram e Facebook (@ieptecacre).

Os cursos serão executados pelas escolas técnicas que integram a Rede Ieptec/Dom Moacyr. Na Escola Campos Pereira, por exemplo, serão ofertados os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Recursos Humanos e o de Promotor de Vendas.

Já os cursos de Balconista de Farmácia, Recepcionista em Serviço de Saúde e o de Higienista de Serviço de Saúde ficarão sob a responsabilidade da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

A Escola João de Deus, em Plácido de Castro, executará os cursos de Assistente Administrativo e o de Recepcionista. No pólo em Cruzeiro do Sul, o Ceflora executará os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Faturamento e Assistente de Recursos Humanos.

“Os cursos ofertados são públicos e gratuitos. Foram viabilizados mediante pactuação do Governo do Estado, por meio do Ieptec, com o Ministério da Educação, por meio do Programa Pronatec/Novos Caminhos, do Governo Federal”, destaca o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

As inscrições

No ato de inscrição, o candidato deve estar atento aos requisitos necessários: possuir um e-mail válido; estar logado numa conta Google (gmail); números de RG e CPF; telefone para contato; possuir escolaridade e idade mínima exigida pelo curso, entre outros.

É necessário, ainda, enviar cópia digital e legível de documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, de escolaridade (declaração ou histórico) e de demais documentos exigidos.

A Coordenação-Geral de EaD alerta para a leitura e observância do edital, já que os candidatos que não cumprirem todos os requisitos exigidos serão automaticamente desclassificados do certame.

Coom informações da assessoria do Ieptec.