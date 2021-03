Iapen prorroga suspensão de visitas de presos por mais 15 dias

Amigo pessoal do governador Gladson Cameli, Julio Cezar Moura de Farias, mais conhecido na política pela alcunha de “Roxinho”, ganhou uma patente superior na gestão de governo e passará a ser diretor do Instituto de Meio Ambiente do Acre. Antes ele ocupava o cargo de Chefe de Departamento com salário de R$ 10 mil, mas com o remanejamento passará a receber R$ 16 mil mensais. A nova nomeação de Farias foi publicada na edição desta quarta-feira, 3, do Diário Oficial do Estado.

Roxinho ocupará o cargo deixado vago em fevereiro após a exoneração de Adelaide Fátima,, uma das empresárias mais conhecidas do ramo madeireiro do Acre e ex-presidente do sindicato das empresas que trabalham neste setor. Ela foi demitida após decisão do juiz Raimundo Nonato, da 3º Vara Criminal de Rio Branco, que determinou o afastamento de Adelaide da função por entender que havia conflito de interesses no cargo já que ela foi denunciada pelos crimes de falsidade ideológica e por dificultar a fiscalização em questões ambientais de também por adquirir madeira sem licença prévia.

Inicialmente nomeado para ocupar o cargo de chefe de Departamento da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Roxinho foi responsável por promover uma série de cafés da manhã que ele mesmo patrocinava no órgão. Com jeitinho, ele foi agradando os servidores do setor e passou a ser conhecido como o “Rei do Mingau”.

Roxinho acompanha Cameli desde a época do senado. Ele era nomeado no gabinete do então senador na época.