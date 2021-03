Vídeo mostra corpos acumulando no Pronto-Socorro de Rio Branco

Um vídeo gravado no último domingo, 28, mostra o acúmulo de corpos no necrotério do Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme as imagens, 8 cadáveres estavam sobrepostos no local.

Segundo a direção do hospital, 5 dos 8 corpos eram de vítimas da Covid-19 à espera das funerárias para sepultamento.

O Acre bateu mais um recorde nessa última segunda-feira, no número de mortes confirmadas em 24 horas, com 14 registros de óbitos de um dia para o outro.

O Estado passou dos mil óbitos provocados pela pandemia. Autoridades de saúde têm reiterado que a variante brasileira do vírus já circula em Rio Branco, podendo causar reinfecção e matando mais pessoas.

Veja o vídeo: