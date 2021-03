Um salto no escuro de olhos vendados

O COMITÊ DO COVID-19, deu um salto perigoso no escuro, com olhos vendados, ao dar o famoso jeitinho brasileiro ao liberar o comércio não essencial, na fase mais aguda de contaminações e mortes, para atender os negacionistas da ciência, que colocam seus lucros acima da vida.

O que mais chama atenção é que, na sua composição existem médicos, inclusive, infectologista que sempre esteve na linha de frente contra o liberou geral. Lembra uma piada de português, a promessa feita pelo grupo negacionista, de que vai colaborar para não haver aglomeração em seus estabelecimentos.

Uma coisa é certa, se com a nova medida de abertura da porteira aumentarem os casos de contaminações e de mortes, a cobrança não será feita aos dirigentes empresariais, mas sim ao Comitê, que tomou a medida considerada como temerária.

O Acre está indo na contramão do que está ocorrendo em outros estados, onde acontecem fechamentos. E, mesmo o nosso estado estando numa fase de pré-colapso do seu sistema de saúde. As vagas de UTIs estão quase zeradas, faltam leitos, os médicos estão sobrecarregados e o Comitê faz cara de paisagem para a gravidade do momento. Espero que eu esteja completamente equivocado, e o Comitê esteja certo, e que o quadro não venha a se agravar.

Aguardemos os próximos 15 dias. Em saúde pública não se pode fazer concessões, porque as vidas é que estão em jogo.

ALGUÉM DÁ UMA EXPLICAÇÃO?

NINGUÉM ENTENDEU a medida do lockdown decretado pelo comitê nos finais de semana. O vírus só é transmissível sábado e domingo, nos demais dias é inócuo? Perguntar, não ofende!

CASA DE NOCA

O BRASIL VIROU CASA DE NOCA, onde todo mundo grita, ninguém escuta e a comida queima. Só este ano é o 5º aumento do preço da gasolina e diesel, e colado vem o do gás de cozinha. Na gestão pública, não há lugar para a fanfarronice. Adiantou a valentia contra a Petrobrás?

DESAFIO NOVO

QUALIFICAÇÃO, não falta ao deputado Pedro Longo (PV), para ser o líder do governo na ALEAC. Mas é um desafio novo e complicado. Este ano não terá muito debate com a oposição devido a pandemia, mas para o ano é pauleira.

ENTRAVE PRINCIPAL

O PRINCIPAL NÓ do novo líder Pedro Longo (PV) vai além do enfrentamento que terá com a oposição, será fazer com que, a base do governo atue unida nos debates.

A CAMINHO DO PP

O DEPUTADO PEDRO LONGO (PV) está de cuias e malas prontas para desembarcar do PV, seu destino será o PP.

BAIXAR DE FAIXA

A ATITUDE LÓGICA foi tomada pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima, de baixar a faixa etária de vacinação para 73 anos hoje, devido à pouca procura ontem pelo grupo de 74 anos. A fila tem de andar.

QUESTÃO DE TEMPO

O SECRETÁRIO Frank Lima, que biso ser um moço esforçado, é fazer o feijão com arroz, que a sua gestão dará certo, a fase é ainda de adequação ao cargo.

PEDIDO DA ILZAMAR

A NOMEAÇÃO pelo prefeito Bocalon do Sandino Mendes, filho do Chico Mendes, para um cargo na secretaria de Agricultura da PMRB, atende a um pedido da mulher do Chico, Ilzamar Mendes, e é o pagamento de um favor.

REMONTA À CAMPANHA DO SERRA

QUANDO o José Serra (PSDB) foi candidato contra o Lula, o Bocalon foi o interlocutor para que a Ilzamar Mendes gravasse um vídeo de apoio ao Serra. Favor político se paga com outro favor. Não vejo nada demais no ato.

TORCENDO PELA RECUPERAÇÃO

O MOMENTO é de que todos torçam, independente da ideologia, pela recuperação do governador Gladson, contaminado pela Covid. É uma questão humanitária.

GIGANTE NA LUTA

O GLADSON TEM SIDO um gigante na luta contra o Covid.

FAKE NEWS

COSTUMA-SE ler nas redes sociais que o STF proibiu o governo federal de tomar medidas na pandemia e delegou poderes só aos estados e municípios. Fake News! Apenas deu liberdade a prefeitos e governadores, mas não tirou a responsabilidade do governo federal.

SALVAÇÃO DA LAVOURA

E A DECISÃO do STF foi a salvação da lavoura. Se tudo ficasse na espera da decisão do governo federal, que é negacionista da ciência, por certo o número de mortes no país seria dez vezes maior. Não há nem dúvida.

O FERIADO DO COVID

NINGUÉM entendeu a decretação de lockdown sós no sábado e domingo. Quer dizer que o vírus só contamina nos fins de semana, e nos demais dias é inócuo?

ESQUEÇAM A DISCUSSÃO

O GRUPO que esteve no palanque do Gladson na sua eleição, está travando uma discussão do sexo dos anjos para o Senado. Só vai ter sentido o debate quando se souber quais as chapas para o governo. Antes disso é só exercício de ilação.

FASE PRETA

O SECRETÁRIO de Saúde, Alysson Bestene, está em Brasília representando o Gladson no fórum de governadores. Busca mais vacinas e apoio do Ministério da Saúde. Disse ontem ao BLOG DO CRICA que, se na próxima segunda-feira o quadro da Covid se agravar, a tendência é fechar tudo e o estado ir para a faixa preta.

NEM AÍ

NÃO ADIANTA esperar pela consciência da população, porque o que mais se vê nas ruas são pessoas aglomeradas e sem máscaras, e não serão os empresários que mudarão este panorama, porque o caso é de educação.

SABER PRIMEIRO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) será ou não candidato ao governo no próximo ano? E, é preciso se saber isso, porque se ele e o Gladson forem candidatos serão duas vagas para candidaturas; a terceira, por certo, será do PT.

CABEÇA DE BURRO

PARECE que há uma cabeça de burro enterrada na ponte sobre o Rio Madeira, o tempo avança e não é inaugurada.

COMO EXISTE O SOL

NA CABEÇA os assessores diretos do Gladson Cameli há uma única certeza para 2022, a de que se se o senador Sérgio Petecão (PSD) for disputar o governo no próximo ano, será apoiado pelo prefeito Tião Bocalom.

FRASE MARCANTE

“A esperança é necessária ao coração como o sol à existência das flores”. Garcia da Cunha Matos