Quase 200 alunos de medicina continuam na linha de frente sem vacina contra a Covid-19

Para agilizar a declaração de Imposto de Renda, é importante que o contribuinte tenha em mãos uma série de documentos. O envio das declarações vai até o dia 30 de abril.

A expectativa da Receita Federal é que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Desses, estima-se que 60% terão valor a restituir.

Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

O G1 preparou a lista de documentos necessários com a ajuda de Daniel Nogueira, especialista em Imposto de Renda da empresa de consultoria e auditoria Crowe.

Veja os documentos necessários para a declaração:

Renda

Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores;

Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc.;

Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas;

Informações e documentos de outras rendas recebidas no ano, como pensão alimentícia, doações e herança;

Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão.

Bens e direitos

Documentos que comprovem a compra e a venda de bens e direitos;

Cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de compra e venda;

Boleto do IPTU de 2020;

Contratos sociais de empresas em o contribuinte seja sócio.

Dívidas e ônus

Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período.

Informações gerais

Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja;

Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes, data de nascimento e endereço atualizado;

Cópia da última declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue;

Pagamentos e doações efetuados

Recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde (com CNPJ da empresa emissora e a indicação do paciente);

Despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa emissora ou CPF do profissional, com indicação do paciente);

Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora com a indicação do aluno);

Recibos de doações efetuadas;

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial por alimentando.