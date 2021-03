Governador diz que está sem sintomas graves da Covid-19 e irá despachar de casa

O governador Gladson Cameli testou positivo para o coronavírus na tarde desta segunda-feira, 1. O exame foi realizado durante a manhã no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) após o chefe do executivo sentir uma forte indisposição após apresentar sintomas de dor de cabeça, gripe e dor no corpo.

Com a testagem positiva, Cameli ficará afastado das agendas oficiais pelas próximas duas semanas ou até receber alta médica. Ele se encontra isolado em um quarto de sua casa recebendo acompanhamento médico. Várias reuniões que estavam marcadas para esta segunda tiveram que ser adiadas por tempo indeterminado. O ac24horas apurou que caso o governador apresente um desenvolvimento leve da Covid-19, deverá despachar remotamente de sua casa.

Nos últimos dias, Cameli vem cumprindo uma série de agendas públicas na capital, como o ato de convocação dos 325 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar realizada na sexta-feira, 26, o anúncio que o antigo prédio do Bope será usado como extensão do Into para internar mais pessoas com Covid-19, e o ato que cumpriu em frente ao Palácio Rio Branco em homenagem a quase mil vítimas de Covid-19 no domingo, 28.