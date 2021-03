Veja as dicas de segurança para viajar de avião durante a pandemia

Se antes viajar à trabalho ou lazer era comum, agora não é mais. A pandemia do novo coronavírus trouxe impactos negativos para o setor de turismo, uma vez que as pessoas só viajam se for realmente necessário. Nesse caso, como viajar com passagem aérea em segurança?

Procurar passagens baratas e embarcar em uma aventura com a família ou amigos em um contexto de Covid-19, não é algo recomendado. No entanto, em algumas situações, a viagem é necessária e pode ser feita de maneira mais segura, tomando alguns cuidados. Continue lendo para saber quais são eles:

Usar máscara

A máscara se tornou um acessório indispensável para circular na rua neste período. Por isso, nas viagens com passagem aérea, as máscaras também são recomendadas para evitar o contágio. Algumas companhias aéreas obrigam que os passageiros estejam devidamente protegidos com o acessório para entrar na aeronave.

Manter o distanciamento social

Outro cuidado é manter o distanciamento social. Nas filas de embarque, check-in, raio-x, entre outros, permaneça a uma distância de 2 metros das outras pessoas.

Fazer check-in online

Assim como você pode comprar passagens promocionais pela internet, também é possível fazer o check-in online. Isso está sendo incentivado para evitar o contato entre as pessoas.

Higienize as mãos

As autoridades de saúde afirmam que a higienização das mãos é muito importante para combater o vírus, por isso deve ser feita da maneira correta. Ao viajar com passagens aéreas, não se esqueça de lavar bem as mãos quando puder. Uma forma mais prática de higienizar é utilizar o álcool em gel.

Assim, é permitido que o passageiro transporte 500 ml de álcool em gel na bagagem de mão em voos domésticos. No caso das viagens com passagens aéreas internacionais, o limite é de 100 ml em frascos transparentes, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil.

Cuidado no desembarque

Para evitar aglomeração no desembarque, a Anac recomenda que os passageiros permaneçam sentados até que a tripulação autorize a saída. Vale lembrar que as aeronaves do Brasil contam com um sistema que renova o ar a cada 3 minutos. Com essa tecnologia, é possível retirar partículas do ar.

Impactos do coronavírus nas viagens

Como já foi dito, viajar com passagens aéreas baratas compradas em sites como 123 milhas em tempos de coronavírus não é fácil, exigindo muito cuidado. Neste cenário, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo calcula que 75 milhões de empregos relacionados ao turismo estão ameaçados.

A ANAC também divulgou que houve uma queda de 91% na demanda de voos domésticos em maio em relação ao mesmo período de 2019. Nos voos internacionais, a queda de viagens foi de 97,6%.