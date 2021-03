Tribunal de Contas alerta que prazos processuais seguem suspensos até 21 de março

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A incidência de casos de leptospiroses e de acidentes com animais peçonhentos tem preocupado a equipe do Núcleo de Zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde do Acre. Conforme divulgado nesta segunda-feira, 1º, pela equipe do governo, o Estado já teve 39 casos da doença e 48 acidentes com animais peçonhentos nos dois primeiros meses de 2021.

A preocupação maior é por conta da vazante dos rios depois das cheias ocorridas no Acre. Com isso, o risco de surgirem casos de leptospirose aumenta, uma vez que o período pós-enchente costuma favorecer a contaminação de doenças como a leptospirose, que é causada pelo contato com água contaminada pela urina do rato.

De acordo com a Sesacre, os 39 casos da doença registrados até agora não estão relacionado às cheias recentes. Para evitar mais casos, equipes do Núcleo de Zoonoses estão visitando abrigos para orientar sobre os riscos e as medidas que precisam ser adotadas para evitar a doença. Com relação aos animais peçonhentos, também vem sendo realizado um trabalho educativo para orientar no retorno seguro para as casas.

Casos de Leptospirose por município: Rio Branco (22); Cruzeiro do Sul (9); Brasileia (2); Manoel Urbano (1); Epitaciolândia (1); Plácido de Castro (1); Porto Acre (1); Santa Rosa (1) e Porto Walter (1).