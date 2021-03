Saiba mais sobre o turismo em tempos de pandemia

O turismo é um importante setor para a economia dos países, mas a pandemia do novo coronavírus causou e vem causando impactos negativos. Aos poucos, o turismo está voltando, porém viajar com passagem aérea compradas em plataformas como 123 milhas não é a mesma coisa de antes.

Turismo internacional

Diversos países haviam fechado as suas fronteiras como forma de evitar o contágio da doença. Alguns estão abrindo e outros estão com data marcada para iniciar a retomada lenta e gradual das viagens com passagens com milhas.

Cada país tem as suas próprias regras e restrições de turistas, visando a saúde de todos. No caso dos países da União Europeia, o setor de turismo representa 9% do PIB do bloco, por isso os governos de vários países europeus estão tomando medidas para abrir o turismo com segurança para as pessoas aproveitarem a temporada de verão no hemisfério norte.

No entanto, para evitar a transmissão da Covid-19, as fronteiras não estão abertas para qualquer pessoa com passagens milhas. A maioria está aceitando apenas turistas vindo de áreas com baixo índice de contaminação.

Turismo brasileiro

O cenário não favorável às viagens com passagens aéreas trouxe resultados negativos. O turismo brasileiro apontou queda de 54,5% em abril em comparação à março, de acordo com o IBGE. A Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo relata que a queda do faturamento em abril representou um prejuízo de R$ 6,76 bilhões.

A tendência é que a situação continue complicada pelo menos até o fim do ano, já que as projeções para o PIB de turismo em 2020 é que ocorra uma queda de cerca de 38% no faturamento. O estudo “Impacto Econômico da covid-19 e Propostas para o Turismo Brasileiro” feita pela FGV estima que o PIB deste ano para esse setor será de R$ 165,5 bilhões.

Para tentar recuperar o prejuízo, alguns pontos turísticos brasileiros estão voltando com as atividades de forma gradual e com cuidado. Podemos citar Porto de Galinhas e região metropolitana de Recife, no estado de Pernambuco.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, as praias da região voltaram a abrir com restrições no último dia 20 de junho. A liberação vale apenas para prática de atividades esportivas e individuais no horário entre 4h às 12h. Além disso, é obrigatório usar máscaras na areia, manter distanciamento e outras medidas de prevenção.

Devido ao vírus, as pessoas estão viajando com passagem aérea em casos realmente necessários. Para evitar a contaminação da doença, o Ministério do Turismo divulgou um manual com orientações sobre o coronavírus.

Nas dicas de prevenção para o turismo, o órgão recomenda as medidas básicas de higiene já divulgadas pela OMS e Ministério da Saúde. Ele alerta que se o passageiro se sentir mal durante o voo, o melhor a se fazer é informar a tripulação e informar o histórico de viagem.

Vale ressaltar que não se sabe quando as viagens com passagens baratas irão retornar a nível normal.