Saiba mais sobre as retomadas dos aeroportos no Brasil

A pandemia do novo coronavírus fez muitos passageiros cancelarem ou adiarem passagens aéreas. Houve uma queda de 91% da demanda de voos domésticos em maio deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil.

Com o cenário crítico do país e de outros países, voar se tornou algo que exige muito cuidado. Depois de cerca de um mês, alguns aeroportos do Brasil, voltaram com as atividades.

O aeroporto de Congonhas, localizado em São Paulo, teve a retomada no fim de maio. No entanto, as companhias ainda estão sob o efeito do novo coronavírus, com menos viagens. Para tentar conter a transmissão e acompanhar o retorno dos passageiros, as empresas planejam uma retomada lenta.

Confira os destinos dos voos das companhias em Congonhas:

Azul

A companhia aérea Azul planeja ter até 168 voos por dia em junho. Passageiros que compraram passagens milhas poderão embarcar se o destino for:

Rio de Janeiro;

Belo Horizonte (MG);

Recife (PE);

Cuiabá (MT).

Gol

Já a Gol planeja ter 100 voos por dia. As viagens em junho estão destinadas às pessoas que compraram passagens imperdíveis para:

Florianópolis (SC);

Navegantes (SC);

Salvador (BA);

Recife (PE);

Belo Horizonte (MG);

Curitiba (PR);

Porto Alegre (RS).

Latam

A Latam, outra grande empresa do ramo de viagens e passagem aérea, divulgou que fará 74 rotas nacionais. Confira os destinos:

Belo Horizonte (MG);

Chapecó (SC);

Curitiba (PR);

Joinville (SC);

Porto Alegre (RS);

Ribeirão Preto (SP);

Salvador (BA);

São José do Rio Preto (SP);

Aeroporto Santos Dumont (RJ).

Higienização

Comprar passagens aéreas, ir ao aeroporto e embarcar no avião terão algumas mudanças, como redobrar a higienização. Na metade de junho, o Aeroporto de Congonhas foi desinfetado por 40 militares do 1ºBatalhão de Defesa Química, Radiológica e Nuclear. A limpeza cuidadosa é necessária para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Viagens internacionais

Pessoas que compraram passagem barata em sites como 123 milhas e precisam se deslocar entre o Brasil e outro país também encontram dificuldades no contexto da pandemia. Muitas companhias aéreas deixaram de voar para o nosso país, mas algumas vêm retomando as atividades.

A empresa Aerolíneas da Argentina, por exemplo, havia suspendido as viagens para o Brasil, mas anunciou o retorno em 1º de julho. A Aeromexico também divulgou a volta dos voos entre São Paulo e cidade do México a partir da mesma data.

Já a Air Canada irá retomar as viagens entre São Paulo e Toronto em 25 de junho. A empresa aérea Air Europa também havia cortado as rotas, mas marcou a volta da ligação em 1º de julho. Vale lembrar que se você precisa comprar passagens promocionais para viajar para o exterior neste período, é importante conferir as informações oficiais e com mais detalhes nos sites das companhias.