Pandemia fechou 240 lojas varejistas no Acre em 2020

Na manhã desta segunda-feira, 01, taxistas intermunicipais fecharam o acesso à Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, em Rio Branco.

O motivo, segundo informações repassadas ao ac24horas, se deve pela aplicação de multas feitas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) a alguns membros da categoria que utilizaram carretas para transportar bagagem dos passageiros durante as viagens entre os municípios acreanos.

Eles também fecharam a passagem da Getúlio Vargas nas proximidades do Palácio Rio Branco perto do Senadinho. De acordo com informações, as multas chegam ao valor de quase R$ 3 mil.

A categoria afirma que vem sendo perseguida e cobraram uma solução do Governo do Acre. Eles argumentam que a multa é ilegal e pedem uma reunião com representantes do governo.

Após o protesto, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Gerlen Diniz, apresentou um projeto para anistiar as multas aplicadas em período de calamidade pública. Caso aprovado, o PL beneficiará taxistas e toyoteiros que fazem o transporte intermunicipal em várias cidades do interior, fiscalizados pela Ageac.

“É válido ressaltar que aqui não estou tratando da anistia para as infrações previstas no CTB, pois nesse caso a competência é da União e, sim, das infrações previstas na lei estadual 3.003/15”, alegou o deputado.

O projeto segue para análise e parecer nas Comissões da Casa, entre elas, a de Constituição e Justiça (CCJ).