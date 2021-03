Com sintomas de Covid-19, Gladson faz exame e aguarda resultado isolado em casa

O governador Gladson Cameli apresentou sintomas de Covid-19 na manhã desta segunda-feira, 1, e se encaminhou ao Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) para fazer o teste para detectar se está com o coronavírus.

O ac24horas apurou que o chefe do executivo está sentindo dor de cabeça, gripe e corpo dolorido. Ele está isolado em seu quarto enquanto aguarda o resultado. A expectativa é que o resultado saia no início da tarde de hoje.

Nos últimos dias, Cameli vem cumprindo uma série de agendas públicas na capital, como o ato de convocação dos 325 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar realizada na sexta-feira, 26, o anúncio que o antigo prédio do Bope será usado como extensão do Into para internar mais pessoas com Covid-19, e o ato que cumpriu em frente ao Palácio Rio Branco em homenagem a quase mil vítimas de Covid-19 no domingo, 28.