Após Sesacre negar falta de oxigênio em hospital, médicos mostram print: “verdade”

Uma mulher chamada Ana Paula morreu na madrugada deste domingo, 28, em Porto Walter. A família relata que o falecimento se deu pela falta de médico para atendimento na cidade. O único hospital do município, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), está sem médico há cerca de 20 dias.

Acompanhada do marido, Ana Paula procurou o hospital pela manhã, à tarde e à noite com muita dor e inchaço no corpo. Na primeira ida ao local, os profissionais plantonistas da unidade hospitalar ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul e o médico, por telefone, prescreveu dipirona.

Na segunda vez, foi prescrita outra medicação, mas sem autorização de internação, e ela preferiu ir para casa. Na terceira vez, já à noite, a mulher procurou novamente o Hospital com o quadro ainda mais grave. Novamente o SAMU de Cruzeiro foi acionado e orientou os profissionais de Porto Walter a fazerem medicação, ela ficar em observação e ir para Cruzeiro do Sul no dia seguinte. Mas o marido da paciente, já sem tem o que fazer, preferiu levar a esposa para casa e a mulher morreu nesta madrugada.

A denúncia foi feita ao ac24horas pelos vereadores Rosildo Cassiano (PSD) e Biliarte (PCdoB). “O problema já foi detectado em vistoria feita pela Câmara de Vereadores. Há pelo menos 20 dias a falta de médico compromete o atendimento que deveria ser prestado para a população do município. A Sesacre é ciente da falta de médicos para atender no hospital”, cita o vereador Biliarte.

O corpo de Ana Paula será levado para sepultamento em Cruzeiro do Sul, onde vive a família dela. Outro caso que preocupa, de acordo com o vereador Rosildo Cassiano, é o de um jovem baleado que deu entrada no Hospital também no sábado, 27, e segue no local sem atendimento médico. O rapaz deverá ser levado de helicóptero via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para Cruzeiro do Sul.

“A gente vê a sensação de impotência nos profissionais que não podem fazer absolutamente nada quando chegam os pacientes procurando médico”, destaca Rosildo. A vereadora Cleide Silva (MDB), cita que no Hospital de Porto Walter não é feito exame de Raio- X. “É lamentável a situação das pessoas terem que ir para Cruzeiro do Sul fazer um exame de Raio-X”, conta.

Porto Walter tem uma população de 12.241 habitantes e conta com apenas uma médica contratada pela prefeitura do município que atua exclusivamente por meio do programa Mais Médico. Os profissionais que atuam pelo Programa só podem atender nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) já que não têm o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O que diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da direção regional do Juruá, informa que vai apurar os fatos com relação ao óbito da paciente para os devidos esclarecimentos.

Diz que o Estado também solicitou ajuda ao Ministério da Saúde para disponibilizar mais médicos para regional do Juruá, principalmente para os municípios isolados. Para Porto Walter foram solicitados quatro profissionais médicos para atender a demanda.