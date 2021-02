Servidores do Estado recebem pagamento nesta sexta-feira

A exportação da carne bovina e suína do Acre para países como Peru, Chile, China e Vietnã foi a pauta principal de uma audiência realizada na tarde de quinta-feira, 25 de fevereiro, em Brasília, entre o diretor do Sindicarnes, Nene Junqueira, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina. A reunião foi agendada pelo senador Marcio Bittar.

O encontro, que teve também a presença do vice-governador do Acre, Wherles Rocha, da deputada federal, Mara Rocha, do deputado Luiz Gongaza, além do presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), Paulo Mustefaga, dar continuidade à proposta do setor industrial e do Plano Acreano do Comércio Exterior (Pacex) de levar os produtos dos frigoríficos locais para mercados internacionais.

“A exportação de carne do Acre para outros mercados é uma proposta que irá beneficiar não somente as indústrias frigoríficas, mas que terá um impacto positivo e significativo na economia acreana. Por isso, somos muito gratos ao apoio que temos recebido de todos os participantes desta reunião, bem como do governador Gladson Cameli, do presidente da FIEAC, José Adriano, e do presidente Jair Bolsonaro. O Sindicarnes seguirá determinado a consolidar esses avanços para o setor”, afirma Nene Junqueira.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, é preciso prosseguir nessa relevante pauta, pois os resultados alcançados devem ser promissores. “A carne acreana é de excelência e sua qualidade já é mais do que comprovada. Acreditamos muito nesse produto e vamos buscar viabilizar sua internacionalização. Queremos que haja essa vistoria, sobretudo por parte de países como China e Peru, nas plantas industriais de frigoríficos e matadouros no Acre, para consolidarmos as rotas de importantes mercados externos”, enfatiza o empresário.

