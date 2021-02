STF vê ‘afronta’ com PEC da Imunidade e avalia que projeto será questionado na Corte

O jovem Joenderson Meira Dias, 27 anos, foi agredido com várias ‘panadas de terçado’ (quando se bate com a lateral do facão) na noite desta quarta-feira, 24, após desrespeitar a mulher de um faccionado. O fato aconteceu na Travessa Raquel Fernandes, no bairro Belo Jardim II, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Joenderson estava caminhando em via pública quando desrespeitou a mulher de um faccionado. A mulher avisou seu marido que chamou outros membros da facção, os criminosos abordaram o jovem e o encaminharam a um esconderijo. Joenderson foi amarrado julgado pelo tribunal do crime, e em seguida, foi torturado com várias ‘panadas de terçado’ nas costas vindo a ficar muito ferido. Após a ação, os faccionários fugiram do local.

Populares encontraram a vítima ferida e acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.