Que balbúrdia é esta? MP com a palavra

ENTRAMOS NUM MOMENTO de pico grave da pandemia no estado, principalmente, em Rio Branco, com as unidades de saúde lotadas, aumento da contaminação e do número de mortes. Não cabe nenhum debate ideológico, o puxa-saquismo ao governo federal tem de ser deixado de lado, e a abancada federal tem que se unir para que o Acre tenha um tratamento diferenciado no rateio dos lotes das vacinas. Fazemos fronteira com o Amazonas, onde surgiu uma cepa da mutação do vírus do Covid. O deputado e médico infectologista, Jenilson Lopes (PCdoB), fez com a sua equipe um trabalho científico que aponta para caminhos alarmantes para o estado, se a vacinação não avançar. Vozes isoladas da bancada federal já pediram por um diferencial para o estado pelo Ministério da Saúde. Temos o problema dos refugiados haitianos, surto de dengue, alagações em vários municípios, e o agravamento da transmissão do Covid-19. Este quadro de terror era para ter sensibilizado a bancada federal para ser mais dura e unida na busca de um melhor tratamento pelo ministro Eduardo Pazuello. A voz do Acre só será ouvida se houver uma grande pressão da bancada federal coesa, denunciando este caos na mídia nacional. Por tudo isso, acho que, o governador Gladson Cameli (foto), acerta ao buscar no STF, amparo para o estado comprar vacinas. O que tem até o momento pelo MS é promessa, e de promessa em promessa, Santo Antonio ficou careca. Quem sabe faz a hora

ão espera acontecer.. diz a emblemática canção de Geraldo Vandré.

IDEOLOGIA NÃO CABE NA SAÚDE

O Laboratório que produz a Ivermectina se manifestou de que o remédio é ineficaz no combate ao Covid-19. Certo, pois, o diretor do INTO, Osvaldo Leal, de tirar do protocolo de tratamento da unidade. Saúde é coisa séria, não é achismo. O mesmo caso da Cloroquina. Na Saúde, não cabe debate ideológico sobre uso de medicamentos.

LIVRE PARA TOMAR

A QUESTÃO é que transformaram os dois medicamentos – a Ivermectina, que combate os vermes; e a Cloroquina, no combate á malária – num tosco debate ideológico, onde quem não defende a eficácia dos dois medicamentos é taxado de esquerdista e comunista, e os favor de extremistas de direita. Passo longe deste debate.

NADA QUE DESABONE

QUANDO O SEU NOME foi anunciado foi uma pauleira, com a tese de que não daria conta de comandar a Saúde municipal. O secretário Franck Lima provou o contrário.

NÃO HOUVE QUEDA

SOB O SEU COMANDO, não houve nenhuma queda de qualidade no sistema de saúde municipal. É pelo menos o que ouço sobre as ações do secretário Franck Lima.

FICA PARA DEPOIS DA PANDEMIA

A DECISÃO sobre se o governador Gladson vai reativar a sua militância no PP, deve ficar para o próximo ano. Em 2021, só há espaço para o combate à pandemia do Covid.

FICARIAM CHUPANDO OS DEDOS?

HÁ UM CENÁRIO complicado se for para a reeleição pelo PP. Quer o Alysson Bestene (PP) de vice, e com a Mailza Gomes (PP), ao Senado. Seria uma chapa excludente de alianças. Os outros partidos, ficariam chupando os dedos?

A DIFICULDADE MOSTRA O GESTOR

Nesta que está sendo uma das maiores alagações de Sena Madureira, o prefeito Mazinho conseguiu ter o atendimento aos alagados sob controle, montou cozinhas industriais para fornecer refeições, não há reclamação, enfim, o bom gestor se conhece é na adversidade, e não na bonança.

COMPLETAMENTE DIFERENTE

UM QUADRO diferente de Tarauacá, com 80% da cidade alagada, e a prefeita Néia se mostrando até aqui impotente, e duramente criticada pelos moradores.

PAGANDO PELO CETICISMO

TIVESSE o governo federal levado a sério o combate ao Covid, por certo o Brasil não estaria chorando milhares de mortos, e a maior parte da população estaria vacinada.

NÃO HÁ PLANEJAMENTO

NÃO HOUVE planejamento do governo federal para combater a pandemia. No estado, o Gladson perde cabelos porque não tem mais o que fazer, fica-se à mercê de migalhas de vacinas. Fez certo em acionar o MS no STF. Não há como não elogiar. A situação é grave.

IDEOLOGIA ÁS FAVAS

O COMPROMISSO do Gladson tem de continuar sendo com os acreanos, foram estes que o elegeram, e não se somar à desvairada corrente negacionista da ciência.

SE CONHECE NA ARRANCADA

NOS PRIMEIROS ATOS, já se nota se o escolhido de uma equipe de governo justificará ou não a escolha. Quem está se saindo bem na Zeladoria da PMRB é o Joabe Lira.

CHAPA COMPETITIVA

O MDB caminha para ter uma chapa de pesos-pesados a deputado federal, em 2022. Jéssica Sales, Mazinho Serafim, Flaviano Melo (MDB), todos de densidade eleitoral comprovada.

NÃO HÁ COMO RECUAR

COM O estado vivendo uma das piores fases da pandemia, com o aumento da contaminação e mortes, não há como o governo não continuar na faixa vermelha.

NÃO PODE ACONTECER

RIO BRANCO não pode virar Manaus, somente para o governador ser agradável a setores que são contra medidas de prevenção. Vidas estão acima de tudo.

QUEM TEM VOTOS LEVA

A SER MESMO ADOTADO o sistema “Distritão”, onde se elege quem tiver mais votos, acaba com a patifaria de político ganhar um mandato com uma mixaria de votos.

CABEÇA CORTADA

CASSADO OU NÃO, é o fim da carreira política do deputado federal Daniel Silveira (PSL). O STF vai acelerar seu julgamento, lhe condenar, e entrará nos fichas-sujas, não podendo disputar a reeleição. É o que dá o extremismo. O parlamento não perderá nada sem ele.

CENÁRIO ERRADO

O TROGLODITA deputado federal Daniel Silveira (PSL) traçou um cenário e saiu todo errado. Apostava no mínimo que seu ídolo Bolsonaro o protegeria, e este o deixou no pincel. Até o PSL, seu partido, lhe abandonou.

META É OUTRA

COM O PRESIDENTE Bolsonaro é a Lei do Murici, com cada um cuidando de si. Não ia queimar pestanas com um Zé Ruela, sua meta está centrada apenas na reeleição.

NEM UM PIO

O PRESIDENTE Bolsonaro não deu um pio a favor do seu adorador político, apenas o baixo clero do bolsonarismo ainda levantou a voz na sua defesa. Coisas da política.

NÃO SE PODE NEM COBRAR

A VACINAÇÃO na capital anda na velocidade das patas de um jaboti, mas não tem como cobrar celeridade do estado e município, falta o imunizante para avançar.

DISPARIDADE FINANCEIRA

TROCANDO IDÉIAS via celular ontem com um prestigiado político este disse que, pensou em ser candidato a deputado federal, mas desistiu. Quem tem mandato entra com no mínimo 2 milhas no bolso para a campanha, exemplificou.

FRASE MARCANTE

“Raposa que espera a galinha cair do poleiro morre de fome”. Ditado grego.