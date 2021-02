Policial reage a assalto e deixa criminoso em estado grave com tiro na cabeça no 2º Distrito

Um presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado por Matheus de Souza Oliveira, 23 anos, foi ferido com um tiro na cabeça efetuado por um policial durante uma tentativa de roubo ao Mercantil Mais Você, localizado na Avenida Francisco Pinheiro, no bairro Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o acusado chegou em uma motocicleta com um comparsa e com capacete invadiu o mercantil e anunciou o assalto. Um policial que estava fazendo compra no local percebeu o criminoso armado rendendo as vítimas.

O policial reagiu e efetuou um tiro que atingiu o presidiário monitorado na cabeça. Matheus foi rendido pelo policial e a arma de fogo foi apreendida. O outro criminoso fugiu do local na motocicleta.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao assaltante. Em seguida, o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O mercantil foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. A guarnição policial fez patrulhamento na região em busca de prender o outro assaltante, mas ele não foi encontrado.

A arma de fogo foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.