O fator violência!

Uma das obsessões do presidente Jair Bolsonaro é armas. Por ele, todos andavam nas ruas como nos filmes de faroeste americano (quando eu era menino achava o máximo). Gostar de armas assim pode ser medo, herança dos tempos de caserna, a convivência diária do carioca com policiais, milicianos e traficantes no Rio de Janeiro ou, simplesmente, um hobby.

Sobre armas e bandidos, um morador do Rio expressou-se nas redes sociais: “Quer dizer que você quer armas para atirar em bandido? Quer não, quer arma para se sentir mais forte que teu vizinho, o macho alfa, ameaçar outros, para atirar na mulher. Em bandido você sabe que não atira, porque se atirar, os amigos dele vão na tua casa e acabam com a sua raça”.

Tem toda razão, mas existem outros fatores: Como alguém que não respeita semáforos, faixa para pedestres, que se comporta como animal irracional no trânsito, não respeita professores, que bate em mulheres, que não sabe usar banheiro, não respeita filas e não cumpre normas de isolamento social pode portar revólveres e pistolas?

Deem armas a esses trogloditas e a violência, que já é absurda, será maior ainda: uma carnificina. Qual a solução para a violência? Educação, Segurança, Saúde, Cidadania, políticas públicas de inclusão social. O mundo já viu esse filme por diversas vezes.

“Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas” (Saulo de Tarso, Paulo apóstolo de Cristo)

Falta de transparência

O promotor de Justiça, Júlio César, abriu procedimento investigatório para averiguar possíveis irregularidades na vacinação de idosos. É lamentável que o Ministério Público tenha que intervir para corrigir a aplicação da vacina contra a Covid-19. Uma lástima!

Crise na segurança

Alguém andou informando errado a população dizendo que o Estado tem o dever de proteger o cidadão da violência através do aparato policial. O Estado, ao flexibilizar o acesso às armas, está mandando um recado: Te vira, o problema é teu; se alguém te roubar ou assaltar manda chumbo.

As consequências…

Empresário do 2º Distrito no momento do assalto reagiu e matou o “vagabundo”, como me contou a mulher dele. “Seu Astério está preso, meu marido foi condenado porque reagiu ao assalto e matou o assaltante”.

Melhor que nada

As doses adicionais de vacina que o presidente Jair Bolsonaro trouxe a tiracolo foi de 21 mil doses. Não dá para ninguém reclamar. É melhor do que não ter nada. Como a 2ª dose da Oxford/AstraZeneca é dada após três meses, 21 mil pessoas podem ser vacinadas agora.

Quem manda?

O Ministério da Saúde diz uma coisa sobre a vacina; a secretaria municipal fala outra. A quem se deve obedecer. Uma boa pauta para o Ministério Público resolver. O secretário diz que serão vacinados de 74 anos para cima, o protocolo do MPF afirma outra coisa.

Saudades da Socorro…

Em apenas dois meses da nova gestão já tem gente afirmando que se a prefeita Socorro Neri tivesse continuado na prefeitura, a questão da vacina estaria bem mais organizada. Ela era muito exigente, organizada e eficiente.

. Tem que haver transparência na aplicação das novas vacinas.

. Segundo lei aprovada na Câmara Federal, o desvio da vacina resulta em três anos de cadeia para os criminosos.

. Cerca de R$ 16 milhões chegando em algumas prefeituras até sexta-feira (26); mais transparência ainda.

. Como dizia o saudoso pastor Afif Arão:

. “Filho, onde tem dinheiro é preciso muito cuidado e zelo; um ou dois não podem cuidar; tem que ser várias pessoas ao mesmo tempo”.

. Outra dele:

. “Não adianta transformar uma cidade no jardim mais lindo do mundo se as pessoas estiverem doentes, pobres e necessitadas espiritualmente”.

. Para Afif Arão, uma cidade poderia não ser a mais bonita, mas o povo deveria ser o mais feliz; sem violência, sem corrupção, sem abusos de crianças, idosos, mulheres, prostituição, drogas, devassidão, enfim… o pecado!

. Ouvi-lo pregar por duas ou mais horas não cansava ninguém, pelo contrário, a pessoa saía do culto com vontade de voar; de ser alguém melhor, de abandonar o erro.

. Há quase nove anos acho que Deus disse:

. “O mundo não merece esse cara”!

. Faz uma falta doida, o coração sangra, olhos transbordam como os rios!

. C’est la vie!

. O Tik Tok é a nova arena da guerra entre esquerdistas e direitistas juramentados!

. É um esculhambando com o outro o tempo todo!

. Burro, ladrão, corrupto, jumento…é um diálogo bastante produtivo e civilizado.

. Uma maravilha!

. Bom dia!