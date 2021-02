Mailza e Bocalom visitam famílias abrigadas no Parque de Exposição

A senadora Mailza Gomes e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom estiveram nesta quinta-feira, 25, no Parque de Exposições, onde estão abrigadas as famílias atingidas pela enchente na capital acreana. No local, conversou com famílias e destacou o trabalho feito pela prefeitura de Rio Branco.

“Parabenizo o prefeito Bocalom e sua equipe pela organização e humanização do espaço. Quero aqui externar todo meu apoio e solidariedade a cada um. Não só de Rio Branco mas de todos os municípios acreanos. Mais de dez cidades sofrem com as enchentes no Acre. Vou tentar ajudá-los de alguma forma,”, disse.

Bocalom agradeceu a senadora pelo apoio. “É sempre um prazer receber a visita da nossa senadora Mailza. Ela pode conhecer o espaço e graças a nossa parceria e preocupação com o povo rio-branquense, se prontificou em ajudar”, destacou.

Mailza também conheceu o espaço da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, que conta com área de lazer e artes marciais para criança, a unidade de saúde e os módulos que estão sendo construídos.

“Viemos, antes de tudo, prestar nossa solidariedade. A Defesa Civil está especialmente dedicada a ajudar às famílias e dar apoio nos abrigos. É bonito ver a solidariedade e preocupação com as famílias. Recolhemos as demandas do prefeito Bocalom e vamos, a partir daí, dar encaminhamento ao que for necessário para ajudar as pessoas prejudicadas pela enchente”, finalizou Mailza.

Mais de 33 famílias estão no parque, 75 abrigos já estão prontos e mais 15 sendo construídos.