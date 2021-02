Justiça do Trabalho no Acre e Rondônia alerta para golpe do precatório usando WhatsApp

Diante do recebimento de denúncia por alguns regionais trabalhistas sobre um novo golpe realizado por meio do envio de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp para credores de precatórios na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região alerta os jurisdicionados a respeito para que adotem os devidos cuidados.

O golpe consiste em realizar um contato, por meio do qual o golpista se apresenta como advogado da parte, anuncia o pagamento do precatório, e informa que para obter uma “Declaração Anual de Isenção de Imposto de Renda” é necessário o pagamento de custas. Em alguns casos, o golpista também envia uma foto da secretaria de uma Vara do Trabalho para convencer a vítima de que ele está em suas dependências e precisa fazer o recolhimento do valor naquele momento.

A Justiça do Trabalho esclarece que não existe cobrança de qualquer taxa ou custas para o pagamento de precatórios ou obtenção de certidão ou outro documento dessa natureza. Por oportuno, sugere-se que os advogados alertem os seus clientes sobre a existência desse golpe, prestando-lhes a devida orientação.

Em caso de dúvida, o Núcleo de Precatórios do TRT da 14ª Região está à disposição pelos telefones (69) 3218-6425, e-mail jasconpe@trt14.jus.br.