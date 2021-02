Fila de carros para vacinação de idosos contra Covid-19 se aproxima da Avenida Ceará

As informações emitidas pelo Governo Federal e do Acre causaram diversos transtornos na manhã desta quinta-feira, 25, no estacionamento do 7º BEC, destinado à vacinação contra à Covid-19, em Rio Branco.

Na quarta-feira, 25, os governos afirmaram que com a chegada de mais 21,9 mil doses de vacinas contra a Covid-19, sendo a Oxford-AstraZeneca e CoronaVac, os municípios do Acre dariam início à 5ª etapa de imunização, que tem como público-alvo os idosos de 70 a 84 anos, nesta quinta-feira, 25, acontece que a informação foi desmentida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Em nota à imprensa, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, disse que só poderia liberar a vacinação no drive-thru para idosos acima de 74 anos até 85 anos, e não dos 70 a 85 anos, como informado pelo governo. “Os idosos acima de 74 anos acamados podem entrar em contato pelo telefone 3216-2400, com RG ou CPF ou cartão do SUS”, afirmou Frank Lima.

O vereador Emerson Jarude, em sessão online, desta quinta-feira, 25, afirmou que a vacinação em Rio Branco chegou em caso de “polícia” e pediu mais organização e planejamento. “É inacreditável o que está sendo feito com a vacinação em Rio Branco. Desinformação, falta de planejamento, desorganização. Um desrespeito total com a população! Ontem divulgaram amplamente na mídia [Governo Federal e Estadual] que os idosos de 70 a 85 anos seriam vacinados a partir de hoje. Em poucas horas, começaram a anunciar que seria somente acima de 74 anos. Um absurdo! Imaginem o transtorno das famílias que estão tirando os seus idosos de casa para serem vacinados e não estão conseguindo. A polícia está no local por conta disso. O que era para ser algo bom virou caso de polícia pela bagunça da prefeitura de Rio Branco”, afirmou.