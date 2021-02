Após filas quilométricas, saúde anuncia mais dois novos drive-thru para vacinação na Capital

Após o congestionamento causado no estacionamento do antigo pátio do Detran, que fica em frente ao 7º BEC, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, anunciou na noite desta quinta-feira, 25, a abertura de dois novos drive-thru na Capital.

Foram escolhidos o estacionamento da Arena da Floresta e do Via Verde Shopping. O intuito é desafogar o pátio do Detran que registrou na tarde desta quinta-feira, 25, filas imensas que chegaram até a principal da Avenida Ceará.

A vacinação neste novos pontos tem início a partir desta sexta-feira, 26, e segue no sábado, 27 e 1 de março. Os idosos também podem procurar as Unidades de Referência da Atenção Primária (URAPs) Roney Meireles, Cláudia Vitorino e Policlínica Barral y Barral para vacinação contra à Covid-19.

“Estamos abrindo dois novos drive-thru para melhorar a vida da nossa população. Eles irão funcionar das 08h às 17h, inclusive, no sábado, apenas no domingo não vai funcionar. Os idosos só precisam levar o RG, CPF ou cartão de vacinação”, destacou Frank Lima.

Com a chegada de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo a Oxford-AstraZeneca e CoronaVac, foi realizada nesta quinta-feira, 25, o início da 5ª etapa de imunização, que tem como público-alvo os idosos de 74 a 84 anos, em Rio Branco.