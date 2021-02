Presidência confirma que lote com 21 mil doses de vacina chegou ao Acre; mais de 13 mil são da AstraZeneca/Oxford

Um acordo que ainda está em processo de negociação entre empresários e o governo do Acre e antecipado por ac24horas, pode começar a ter validade já a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de março, onde restaurantes poderão abrir as portas e funcionar com 20% das suas capacidades até às 22 horas. Em linhas gerais, o comércio em geral abrirá durante a semana, de segunda a sexta-feira, e fecharão as suas portas no sábado, domingo e feriados, conforme proposta inicial do Palácio Rio Branco.

Mesmo na bandeira vermelha, escolas particulares poderão ter aulas presenciais com até 30% da capacidade. O comércio em geral poderá funcionar somente oito horas por dia. De acordo com o apurado, bares e academias poderão voltar a funcionar no dia 9 de março, com 20% das suas capacidades. Conforme a reportagem antecipou, Supermercados ficarão fechados aos sábados, domingos e feriados. Somente postos de gasolina que prestam serviço ao governo e farmácia estarão autorizados a funcionar.

Para que o acordo seja concretizado, tudo dependerá também da quantidade de vacinas que o presidente Jair Bolsonaro deverá anunciar na agenda que cumprirá nesta quarta-feira, 24, no Acre. A expectativa do governo é que o governo federal envie 400 mil doses, quantidade suficiente para imunizar todas as classes prioritárias.

Ao ac24horas, o presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Marcello Moura, defende com ressalvas a proposta. “Estamos trabalhando num meio termo para evitar o desemprego, mas também que o número de infectados e óbitos pelo covid-19 diminua. Sou a favor que o comércio todo fique aberto. As pessoas precisam comer, pagar as suas contas”, disse o empresário, dando a entender que o acordo ainda não foi fechado e que poderá ser alterado.