Gladson recebe de Bolsonaro garantia de FGTS ema cidades alagadas e inauguração da Ponte do Madeira em março

O governador Gladson Cameli recebeu do presidente da República Jair Bolsonaro, no final da manhã desta quarta-feira, 24, em entrevista coletiva no aeroporto de Rio Branco, a garantia de que as 10 cidades mais afetadas pelas enchentes de rios e igarapés receberão da Caixa Econômica Federal a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) às famílias atingidas pela cheia.

Outra promessa do presidente feita ao governo do Acre foi de seu retorno no próximo dia 18 de março para inaugurar a ponte sobre o Rio Madeira, que estava prevista para ser inaugurada ainda no final e 2020. Durante a coletiva, Cameli agradeceu a presença de Bolsonaro no estado, que sobrevoou a cidade de Sena Madureira, uma das mais castigadas pela enchente.

“Meu muito obrigado por todo apoio que tem dado ao nosso estado através dos ministros. Sua presença aqui reforça seu compromisso com o Acre. Obrigado à nossa bancada federal. O estado precisa do governo federal e o senhor [presidente] tem nos ajudado”, disse o governador.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, garantiu que ano passado pagou o benefício a mais de 410 mil pessoas e 1,6 bilhões durante pandemia. “Agora, estamos contratando pessoas, trazendo um caminhão para poder ajudar as cidades. Dez agências estão inundadas e anunciamos hoje uma série de seguimentos de créditos que estaremos pausando, como imobiliária, de empresas. Todas as linhas de crédito terão pausa, seja para pessoa física ou jurídica”, afirmou ao Acre.

O FGTS será liberado para as 10 cidades afetadas pela cheia dos rios e o valor vai até R$ 6,2 mil. “Isso é para ajudar a população do Acre. Faremos o que mais for preciso, continuaremos a realizar esforços necessários”, destacou Guimarães.

Gladson Cameli reforçou o retorno da comitiva presidencial no dia 18 de maço para inauguração da Ponte do Madeira. “Uma grande obra ao Acre e ao Brasil”.