Embaixadora do Haiti estará no Acre nesta quarta para tratar sobre crise imigratória

A comitiva da Presidência da República que visita o Acre nesta quarta-feira (24) encontra a região com clima abafado e algumas chuvas. A elevada umidade do ar deixa o tempo abafado, com chuvas, em geral, passageiras e pontuais, no Acre, mas também em Rondônia, no Amazonas (centro, sudeste, sul, sudoeste e oeste), em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia (planícies e encosta dos Andes) e Peru (região de selva e encosta oriental dos Andes). Em algumas áreas, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios.

No Acre, a temperatura mínima oscila entre 21 e 23ºC e a máxima, entre 29 e 31ºC.

As chuvas, em fevereiro de 2021, nos primeiros 23 dias, já acumularam 349,2mm, em Tarauacá, ou seja, 32% acima da média mensal que é 264,1mm.

Em Rio Branco, já choveu 326,3mm, ou 15% acima da média de fevereiro, que é 284,8mm. (O Tempo Aqui)