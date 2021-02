Vazante permite recomeço às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre na Capital

Destroços tomam conta da paisagem nos bairros atingidos pela inundação em Rio Branco

Desde o último final de semana o Rio Acre vem apresentando vazante na capital acreana. Com isso, muitas famílias que estavam com a casa invadida pelas águas do manancial, começaram a se preparar para retornar aos bairros alagados. Nesta terça-feira, 23, o rio marcou 15,20 metros.

Apesar da significativa baixa, o rio Acre ainda está com 1,20 metros acima da cota de transbordamento e ainda aflige as autoridades locais. Isso porque o índice de chuva tem sido alto e a expectativa é de mais água para os próximos dias. A Defesa Civil ainda trabalha com a possibilidade de nova cheia no Rio Acre, já que se espera um grande volume de água vindo das cabeceiras. Nas últimas 24 horas, Rio Branco recebeu cerca de 11,8 milímetros de água da chuva.

Na capital acreana, o nível de alerta é de 13,50 metros e a cota de transbordamento é de 14 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, ao menos 2.740 famílias foram atingidas pela cheia em Rio Branco e 13.700 pessoas sofreram com a inundação deste ano.

Ainda de acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil, cerca de 129 pessoas tiveram que ser desalojadas e ao menos 75 se encontram ainda em situação de desabrigadas, alocadas em abrigos montados pela prefeitura no Parque de Exposições.

No momento, no lugar da cheia se vê destroços de móveis destruídos pela água. Sofás, geladeiras, armários. Bens perdidos em meio ao rio ficaram pelas ruas depois que as águas baixaram.

O governo federal acaba de reconhecer estado de calamidade pública em 10 cidades do Acre atingidas por inundações causadas pela cheia dos rios no estado.

O governador do Gladson Cameli decretou calamidade nessa segunda-feira, 22, também em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE). Das dez cidades atingidas pelos rios, nove apresentam sinais de vazante, ou seja, diminuição no nível das águas. Mesmo assim, a cheia é considerada histórica e atinge cerca de 118 mil moradores do estado.

Os municípios são: Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Dentre as medidas autorizadas, é possível acelerar as ações federais de resposta a desastres públicos, notórios e de alta intensidade. O documento diz ainda que com isso, o governo do Acre pode ter acesso a recursos federais com medidas de socorro e assistência para a população local e também para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com (proibida a reprodução).

