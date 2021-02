Delegado aposentado morre de Covid-19 duas semanas após perder o filho para doença

O apresentador Luciano Huck, da Rede Globo, usou as suas redes sociais neste sábado, 20, para manifestar sua solidariedade ao Acre em decorrência das enchentes. Huck pediu aos seguidores que participassem da campanha SOS Acre.

Hulk classificou a situação do Estado como séria e anunciou uma doação ao fundo da Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC), mas não revelou os valores. O fundo irá ajudar a amenizar os efeitos causados pelas enchentes nas famílias acreanas.

“A situação no Acre é muito séria. Mais de 130 mil pessoas atingidas pela cheia de rios. Arraste para o lado e veja como ajudar. As doações em $ estão indo para uma associação do MP. Procuradores do estado se organizaram para viabilizar a ajuda que virá de todo o Brasil. Já estamos pedindo para a @uniaobrorg também se envolver para ajudar na logística de apoio na distribuição de ajuda apoiando a Defesa Civil. Espero que dê certo. Já fiz a minha doação, faça a sua”, disse em sua Fanpage.