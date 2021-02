Com agências inundadas, moradores de Sena Madureira ficam sem atendimento bancário

MC Maylon marcou para esta segunda-feira, dia 22, a remoção da tatuagem no braço que fez em homenagem a Anderson, vocalista da banda Molejo, meses antes de acusá-lo de estupro. O funkeiro diz que sente dores só de ver o rosto do ex-padrinho marcado em sua pele.

“Fiz a tatuagem no fim de agosto, depois de um aniversário dele. Todas as vezes em que cantava nas festas do Anderson, ele ficava muito alegre, me incentivava. Nós dois juntos éramos um furacão. Era laço de pai e filha. Até que aconteceu tudo isso… Senti dor pela tatuagem, dor pelo estupro e agora vou sentir dor mais uma vez para remover o desenho. Me faz mal vê-lo em meu braço. É horrível saber que ele me fez tão mal. Só eu sei a dor que estou sentindo”, disse o cantor ao programa “Em revista”, da Rede Brasil.

Na entrevista, o cantor negou que tenha tido uma relação amorosa com Anderson e relatou ter ficado paralisado na noite em que teria sido estuprado. MC Maylon quer virar a página.

“Eu pretendo seguir em frente com minha carreira, minha vida. Estão achando que estou gostando de dar entrevistas, mas não estou. Está chato. É minha intimidade sendo exposta. Foi um ato horrível que aconteceu e toda hora tenho que lembrar. Só eu sei a dor e tudo que sofri. Fiz uma tatuagem com o rosto de um cara que eu não pensava que um dia faria isso comigo. Ainda mais por ele ter certa idade. Me perguntei por que comigo. Mas isso vai passar. Repito para mim toda hora”, desabafou.

Fonte : EXTRA