Após pedido de ajuda de DJ Alok, vários artistas e personalidades declaram apoio

Alunos dos cursos de enfermagem e medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizaram na manhã deste sábado, 20, atendimentos médicos nas famílias do bairro da Vila Maria, na região do Distrito Industrial, que foram atingidas pelo transbordamento do Igarapé São Francisco. A ação foi coordenada pela União Solidária e teve a participação da Atlética Sinistra e de membros da Atlética Devoradora da Ufac e de médicos voluntários. Foram distribuídos brinquedos para as crianças e marmitas aos moradores da região.

Ao ac24horas, um dos coordenadores da União Solidária, Richard Brilhante, afirmou que a ação possibilitou mais de 100 atendimentos médicos e que foram distribuídos alimentos e kit limpeza para as famílias que foram atingidas. O coordenador pediu doações de alimentos e produtos de higiene que serão destinados aos moradores atingidos pelos transbordamentos dos igarapés e do rio Acre. Quem puder ajudar é só entrar em contato no Instagram: @uniãosolidária_ac.

“A União Solidária foi a primeira organização que deu suporte a Vila Maria. Estamos prestando apoio desde que eles foram atingidos pela cheia do igarapé São Francisco. A ação contou com médicos e enfermeiros voluntários, ajuda a desafogar o fluxo nas unidades básicas de saúde e leva atendimento onde o poder público não chega. A comunidade não tem nenhuma unidade de saúde, a mais próxima fica no universitário. Quase todos os atendimentos: doenças de pele, infecções, leptospirose são resultados do contato com a água. Por isso é tão importante o kit limpeza e de higiene”, afirmou.