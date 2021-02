Luciano Hulk anuncia doação ao Acre e pede para seguidores aderirem a campanha SOS Acre

No Acre, foram aplicadas 17.480 vacinas até esta sexta-feira, 19, referentes às duas doses

Após mais de um ano do início da pandemia da Covid-19 e chegando à marca de 10 milhões de infectados no Brasil, o médico sanitarista e professor de Saúde Pública e Epidemiologia do Centro Universitário São Camilo, de São Paulo, Sérgio Zanetta, afirma que o número de pessoas vacinadas no Brasil até o momento é absolutamente irrisório.

“Em um mês de vacinação, nós só temos pouco mais de 5 milhões de pessoas vacinadas, vacinas que poderiam ter sido aplicadas em dois, três dias no país inteiro pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isto já foi feito em determinado momento, quando foi preciso fazer uma vacinação contra a poliomielite. Em um final de semana foram vacinadas 10 milhões de pessoas”.

O professor explica que o Brasil depende do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado da Índia e da China, ou seja, o país não tem produção local. As fábricas do Instituto Butantan e da Fiocruz que passarão a produzir o IFA no Brasil só devem ficar prontas no segundo semestre deste ano, na melhor das hipóteses, ou provavelmente no final do ano para começar a produção em 2022.

“Já tivemos o atraso nas encomendas e hoje ainda temos a resistência do Governo Federal, pois ouvimos promessas do Ministro da Saúde, mas que não vêm acompanhadas de contratos para fornecimento de vacinas ao Brasil. Portanto, 2021 será um ano com muita escassez de vacina”, completa o professor.

No Acre, de acordo com o Monitoramento de Doses Aplicadas, que pode ser acompanhado em uma seção do Portal da Transparência do Governo do Estado, até esta sexta-feira, 19/2, foram aplicadas 17.480 vacinas, 5.884 em primeira dose e 1.596 em segunda dose, em todos os municípios, o que representa cerca de 1,92% da população acreana estimada pelo IBGE, que é de 894.470 habitantes.

Nesta sexta-feira, registrou mais 432 casos de Covid-19, o que fez com que o número total de infectados pelo novo coronavírus passasse de 54.130 para 54.562 nas últimas 24 horas. Também foram registradas mais três notificações de óbitos sendo todas do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 subisse para 951 em todo o estado.

Também nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, orientou prefeitos a usarem todo o novo lote de 4,7 milhões de vacinas contra o novo coronavírus para aplicação da primeira dose, segundo informação divulgada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que se reuniu pela manhã com o ministro.

De acordo com a postagem da FNP, Pazuello disse aos prefeitos que vai alterar a estratégia de vacinação e que as novas doses devem ser aplicadas em 4,7 milhões de brasileiros. A justificativa é de que há garantia de receber produção de imunizantes. A previsão do Ministério é começar a receber esse lote de vacinas a partir da próxima terça-feira (23).