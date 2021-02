Família acreana comemora tempo de “vacas gordas” plantando milho na Baixa Verde

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está realizando campanha para ajudar as vítimas das cheias que vem atingindo diversos municípios no estado. A ação visa arrecadar donativos para pessoas que tiveram de sair de suas casas devido às alagações em Rio Branco, Cruzeiro do Sul Sena Madureira e Tarauacá.

Na capital acreana, o nível das águas do Rio Acre ultrapassou os 15 metros e fez com que pelo menos 174 famílias saíssem de suas casas. Em Sena Madureira, o transbordamento do Rio Iaco alcançou 17 metros nesta semana, deixando mais de 100 famílias desabrigadas. Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá, que alcançou os 14,32 metros nesta semana, atinge mais de 8 mil famílias, com pelo menos 600 pessoas abrigadas em alojamentos organizados pela prefeitura. Em Tarauacá a situação também é grave, com a cheia atingindo 70% da cidade.

Diante das dificuldades enfrentadas pela população por causa das cheias e agravadas pela situação da pandemia de Covid-19, servidores e estudantes do Ifac decidiram iniciar campanhas para arrecadar alimentos, produtos de higiene, roupas, entre outros itens para as vítimas das alagações, especialmente entre as famílias de alunos e servidores.

Veja como ajudar!

Em Rio Branco, os servidores estão se mobilizando por meio do projeto de extensão “Alimento na mesa”, arrecadando alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza e roupas, com foco nas famílias de alunos afetados pela alagação. Quem tiver interesse em ajudar, pode entregar sua doação no protocolo do campus Rio Branco, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.

Do campus Sena Madureira, até o momento 47 alunos encontram-se desabrigados pela cheia. Com foco nesses estudantes e suas famílias, os servidores estão se mobilizando para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal, água, roupas, máscaras e álcool. Interessados em ajudar podem levar a doação até o campus do Ifac em Sena Madureira ou entrar em contato pelo número (68)99977-5110 e algum servidor irá buscar a doação.

Em Cruzeiro do Sul, os estudantes do técnico integrado no Ifac estão se organizando com a atlética da Universidade Federal do Acre – Campus Floresta. A ação visa ajudar as famílias atingidas com a cheia do Rio Juruá na arrecadação de alimentos, kits de higiene e kits Covid. O ponto de coleta é o Projeto Rondon que fica perto do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). As doações serão recebidas no horário das 8h às 16h. A estudante Wiliane Pinheiro está responsável pela iniciativa no campus.

O campus Tarauacá começou a abrigar famílias atingidas pela cheia do rio. Para apoiar essas pessoas, os servidores estão com campanha para ajudar com a compra de alimentos.

“Temos acompanhado o que vem acontecendo com as famílias atingidas pelas chuvas e cheias dos rios no Acre. Por isso, o Ifac tem se mobilizado para realizar ações que auxiliem a comunidade, como também nossos estudantes e servidores que foram vítimas da alagação. Exemplo disso, são as arrecadações de doações nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, que serão repassadas aos atingidos pelas chuvas e cheias dos rios. Juntos,