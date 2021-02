Trecho alagado próximo a Sena faz caminhão atolar e BR-364 volta a ser interditada

O fluxo de veículos na BR-364 entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre, que foi retomado na noite desta quinta-feira, 18, voltou a ser interditado, na manhã desta sexta-feira, 19.

De acordo com relatos dos motoristas que, em alguns casos, já estão há mais de 48 horas no local, após a passagem de veículos menores, um caminhão atolou e obrigou o tráfego ser novamente interrompido. Um outro problema é o aumento do nível do Igarapé Cajazeiras que prejudica o trabalho realizado pelo DNIT que colocou pedras no trecho inundado para permitir a passagem dos carros.

Durante o bloqueio da estrada, a estimativa é que cerca de mil veículos tenham formado uma extensa fila no local. Com o fluxo interrompido, o trecho da BR-364 voltou a ter acúmulo de veículos.

A preocupação de muitos caminhoneiros que transportam carga perecível é perder seus carregamentos, caso continue o bloqueio na estrada.

O jornalista de Sena Madureira, Aldejane Pinto, publicou um vídeo nas redes sociais já na manhã desta sexta-feira, 19, mostrando a situação no local, agravada pelo aumento da parte alagada na BR-364.

Veja o vídeo: