Junto com a Covid-19, casos de dengue desafiam saúde em Marechal Thaumaturgo

Os interessados em arrematar qualquer um dos bens deverá efetuar cadastramento prévio e confirmar o lance antes do encerramento

O Juízo da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul divulgou a data do próximo leilão judicial: 2 de março. Neste, foram disponibilizados para venda pública um terreno localizado na rua João Fernandes Dias, situado no Centro de Porto Walter e dois galpões construídos no polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul.

Ainda, mais seis lotes urbanos, sendo: um localizado na Travessa São Paulo do bairro Floresta, três, na rua Nilo Peçanha e os outros dois na rua Newton Prado, todos na capital do Vale do Juruá.

O item mais diferente se trata de uma máquina de bloco de concreto, por isso o juiz de direito Erik Farhat esclareceu que o equipamento está disponível para vistoria dos interessados na empresa localizada no Parque Industrial.

“O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não cabendo ao Juízo e/ou leiloeira quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos, embalagem, impostos, encargos sociais e transporte do maquinário. Assim, qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição deverá ser dirimida no leilão”, explicou.

No dia 10 de março se encerra o leilão promovido pela 4ª Vara Cível de Rio Branco. Já estão prontos para arrematação um sobrado inacabado e um lote, ambos situados no Loteamento Mariana. Cada qual com uma área de 360 m².

Por fim, a Vara Única de Plácido de Castro agendou o leilão judicial de dois pontos comerciais penhorados para o dia 5 de abril de 2021. Um está localizado na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, o outro na Rua Epitácio Pessoa, no Centro da cidade.

Para mais detalhes, confira os editais disponíveis na edição n° 6.774 do Diário da Justiça Eletrônico, da última quinta-feira, 18. Todos leilões serão realizados na modalidade eletrônica, por meio do site da leiloeira oficial.