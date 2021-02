Imagens mostram avanço do Rio Acre na região central da capital do Acre

Há cerca de uma semana o nível do Rio Acre na capital acreana trouxe beleza, mas também aflição a milhares de famílias que residem em bairros próximos à margem do manancial. Nesta sexta-feira, 19, o rio se manteve em vazante e estável, ao contrário do que vinha ocorrendo na última semana.

A última medição do nível da água divulgada pelo Corpo de Bombeiros aponta que o rio está 1,62 metros acima da cota de transbordamento, registrando 15,62 metros desde as 9 horas da manhã. Imagens áreas feitas pelo fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, mostram o mais um estrago provocado pela cheia do rio na região central da cidade.

Ao menos 28 famílias e mais de 100 pessoas se encontram nos abrigos montados no Parque de Exposições da capital acreana.

Assista ao vídeo: