Eu já sabia…não precisa ser vidente!

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse há poucos dias para o mundo todo ouvir que o Brasil estava quebrado. Ao contrário de muitos, eu já sabia.

Sabia também que ele facilitaria a compra de armas; que o preço da gasolina, diesel e gás de cozinhas iriam disparar; à inflação dos alimentos; que o auxílio emergencial iria acabar; que a Ford fecharia a fábrica na Bahia deixando 120 mil trabalhadores no olho da rua; eu já sabia até que não teríamos vacina suficiente e que muita gente iria morrer…eu sei de muitas coisas. Aliás, eu sei de quase tudo.

Alguém poderia até perguntar: Mas, você é vidente, profeta, viajou no tempo de volta para o futuro com o Marty Mcfly e o doutor Emmett Brown, no filme “De Volta Para o Futuro”? Não, nada disso! Então, você é como o Raul Seixas que nasceu há dez mil anos atrás?

Que nada! É muito simples! É como olhar para o céu, ver um sol de lascar o cano e dizer: “Mais tarde vai chover”, e chove! “Vai fazer frio”, e faz! Na política é quase a mesma coisa. Existem padrões: A disputa de poder, a luta pela riqueza, o jogo partidário-eleitoral, a corrupção, a ganância. São códigos.

Não é difícil saber, por exemplo, se um político é honesto. Se mente, se é corrupto. É só parar, observar o movimento de vida que ele executa. No começa inseguro, tímido. Depois se acostuma, fica ousado. Se arrepende, mas continua. Depois sente que a alma está perdida tanto faz roubar um real com um milhão. Vira profissional, velhaco.

O saber das coisas também se aprende com os antigos, os do mato, os seringueiros, os caipiras do interior. Desconfiança e observação. É uma coisa meio dialética: Observa, desconfia, analisa, julga e conclui, por exemplo, que a facilitação da compra de armas para os eleitores do presidente vai dar uma grande merda nas eleições de 2022. Não precisa ser vidente para saber das coisas. Observa!

“Quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável a tua alma, o bom siso de guardará e a inteligência te conservará”. (Salomão)

Vítima do processo

Na Secretaria Estadual de Educação o professor Márcio Mourão, ex-secretário adjunto, é visto como vítima de todo o processo que culminou com a operação “Trajano”. Não teria cometido crime algum. Admitem falhas administrativas, mas não peculato ou outros crimes.

Gladson não tem culpa

Por outro lado, o governador Gladson Cameli (PP) não tem culpa nenhuma dos desdobramentos da operação Trajano. Ele não pode interferir politicamente. Os tempos mudaram, mas tem gente que ainda vive na década de 70.

Sem pires nas mãos

Os senadores do Acre não podem conversar com ministros do governo Bolsonaro como se estivessem pedindo esmolas ou clamando por socorro. Afinal de contas fazem tudo que o presidente manda sem questionar nada.

Não é hora

Não é hora da deflagração do processo político-eleitoral de 2022, principalmente para governador e senador. Já para presidente, federal e estadual é impossível evitar a movimentação nos bastidores.

Programa na Rádio Cidade

A partir de segunda-feira, às 16h, apresentarei o programa “Boa Tarde Cidade”, pela rádio Cidade. A emissora alcança Rio Branco, municípios adjacentes, Feijó e Tarauacá. Nos próximos dias em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

. Os vereadores perguntando quem é o líder do prefeito na Casa?

. Se eles que estão lá não sabem, como é que a população saber?

. O prefeito Tião Bocalom (PP) anunciou que as passagens de ônibus vão baixar; “E muito”, como ele mesmo diz.

. Muita gente quer ver a mágica.

. Empreendedor diz que o Acre vai produzir arroz em grande escala depois da próxima era glacial; vai uns dez mil anos ou mais.

. Estaremos só como pó!

. Vereadores de qualquer município tem duas opções:

. Ser a favor do prefeito e da prefeitura ou da população porque não dá para pisar em duas canoas.

. A vereadora Lene Petecão (PSD) sempre muito centrada e combativa!

. O presidente Bolsonaro não entende nada de Petrobras, muito menos de preços de combustíveis.

. Anda perdido, não sabe o que fazer!

. A Petrobras acabou com o PT e pode acabar com o Bolsonaro em 2022.

. O Centrão quer mandar o deputado Daniel Silveira (PSL/RJ) para a caixa-prego; nem mesmo os filhos do presidente o estão defendendo.

. O Daniel Silveira não tem um pingo de juízo; não daria certo nem mesmo no UFC, arena de lutadores civilizados.

