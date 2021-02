Trecho alagado da BR-364 é liberado e desafoga fila com mais de 2 mil carros

Pouco depois das 21 horas desta quinta-feira, 18, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) concluiu o serviço de elevação da BR-364 entre Manoel Urbano e Sena Madureira e liberou o tráfego de veículos no local. A fila já contava com cerca de 2 mil carros em 8 quilômetros dos dois lados da rodovia federal.

Segundo o superintende do Dnit no Acre , Carlos Moraes, mais de 500 metros cúbicos de pedra rachão foram utilizados no serviço iniciado na última quarta-feira, 17. Além das pedras, foram usadas “bica corrida em cima para dar o acabamento e facilitar a rolagem do trânsito”, explicou Moraes.

O trecho foi alagado pelas águas do Igarapé Cajazeira represado pelo Rio Caeté. O serviço de elevação da rodovia foi iniciado na própria quarta-feira (17), mas o nível das águas subiram e a quantidade de pedras não foi suficiente. Além disso, uma carreta que atuava no serviço quebrou e o trabalho só foi concluído nesta quinta.

Veja o vídeo: