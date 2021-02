Fila de carros se forma na BR-364 em trecho alagado

Cruzeiro do Sul pode sofrer uma cheia igual ou maior do que a aconteceu em 2017, quando o Rio Juruá alcançou 14,20 metros. De acordo com a medição das 6 horas da manhã dessa quarta-feira, 17, o manancial está com 14,13 metros, e segundo o prefeito Zequinha Lima, a previsão é de muita chuva na região da cabeceira do Rio.

“Todas as previsões que nós temos na região do Alto Juruá são de muitas chuvas e os rios afluentes do Juruá estão transbordando. Todos os dias no final da tarde iremos nos reunir para alinhar o que já foi feito e traçar estratégias para o próximo dia, precisamos da ajuda de todos”, explica preocupado o prefeito, que já decretou Situação de Emergência no município.

As equipes da prefeitura, segundo ele, estão mobilizadas para atender as famílias atingidas pelas águas. Os bairros mais atingidos pela enchente são Várzea, Miritizal, Lagoa, Cruzeirinho, Olivença, Cobal, Remanso, Comunidade Praia Grande, Ramal da Boca do Moa, Estirão do Remanso e Comunidade Florianópolis, onde a Energisa já suspendeu o fornecimento de energia elétrica.

Famílias desabrigadas

Mais de 55 famílias já estão abrigadas nas Escolas Craveiro Costa, Antônio de Barros Freire e na creche do Miritizal. As que tiverem algum membro da família com Covid-19, segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, serão levados para imóveis por meio do Aluguel Social.