Procuradora-Geral de Rio Branco é exonerada e Bocalom nomeia Joseney Costa no lugar

Com 47 dias de gestão, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) faz a primeira alteração na sua equipe de primeiro escalão. Ele troca Francisca Araújo da Mota do cargo de Procuradora-Geral do Município, por Joseney Cordeiro da Costa.

Segundo o decreto municipal, a exoneração foi a pedido.

O procurador ficará responsável por ordenar despesas, autorizar empenhos, efetuar pagamentos relativos aos programas, subprogramas, projetos e atividades da Procuradoria-Geral do Município de Rio Branco (PROJURI), bem como firmar e executar contratos, convênios e termos de cooperação, no âmbito das ações inerentes à Procuradoria, sem prejuízo de suas funções e responsabilidades legais.

Bocalom também nomeou mais oito pessoas em cargos que variam de CEC-1 até CEC-5.