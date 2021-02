Motoristas paralisam as atividades e deixam 24 linhas sem ônibus; circulação já retornou

Os motoristas de ônibus da empresa Floresta voltaram a paralisar as suas atividades na manhã desta quarta-feira, 17, em decorrência dos salários atrasados de dezembro e janeiro, pagamento das férias, décimo terceiro e a falta do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao ac24horas, o Superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Anízio Cláudio, informou que a paralisação iniciou por volta das 5h da manhã e que teve fim às 8h. Ele ressaltou que a empresa foi notificada pela RBTrans para retornar ao trabalho imediatamente.

Essa é a segunda vez que ocorre neste mês de fevereiro esse tipo de paralisação pelos colaboradores da empresa.

O diretor de transportes da Superintendência Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, informou que 24 linhas ficaram totalmente paradas por conta do bloqueio feito pelos motoristas na garagem. Segundo ele, ao menos sete mil pessoas foram afetadas pela decisão dos colaboradores.