Homem leva tiro no peito enquanto jogava dominó com amigos na Baixada da Sobral

A primeira-dama Ana Paula Cameli esteve no bairro Sapolândia, na manhã desta quarta-feira, 17, para realizar a entrega de 130 cestas básicas às famílias afetadas pelo transbordamento do Igarapé São Francisco, em Rio Branco. Além da entrega dos mantimentos, foram distribuídos materiais de limpeza.

A entrega teve a participação conjuntamente com o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre) Rubenir Guerra, em uma ação conjunta com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), na pessoal do presidente George Pinheiro e da Fundação Banco do Brasil, e governo do Estado do Acre, a primeira-dama Ana Paula Cameli também entregará 500 cestas básicas no Jordão.

No ato, Ana Paula Cameli agradeceu a todos que ajudaram na campanha de doações e ressaltou a importância da união de toda a população acreana para ajudar os menos favorecidos, que foram atingidos pelos transbordamentos dos igarapés e convivem com a cheia do Rio Acre.

“Estou muito feliz de receber as doações enviadas tanto pela iniciativa privada, quanto pelos nossos servidores públicos. Nós temos a logística e eu faço questão de fazer a entrega, juntamente com a secretária Ana Paula Lima, pois é quando estou diante da população que posso ouvir seus anseios. Eu e Gladson somos iguais nesse aspecto. Tenho muito prazer em ver uma família recebendo ajuda, respeito e tendo seus direitos atendidos”, afirmou.

Em visita ao bairro Hélio Melo, a população reivindicou a solução para um problema antigo: questão da água que era enviada uma vez por semana, a primeira dama convidou a presidente do Depasa, Waleska Dessoti, que prometeu o envio de água em dias alternados aos moradores da região.