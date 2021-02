Guincho cobra R$ 40 para atravessar carros na BR-364 e DNIT deve elevar trecho

Motoristas que trafegam pela BR-364 enviaram vídeos e fotografia ao ac24horas reclamando do valor de R$ 40 cobrado pelo guincho particular para atravessar veículos na área alagada da estrada, nas proximidades de Sena Madureira.

As águas do Igarapé Cajazeira, represado pelo Rio Caeté, já alcançam cerca de um metro acima da estrada e as filas de carros se formam desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 17. No início, os carros pequenos passavam com dificuldades, mas por volta das 10 horas da manhã, o volume de água aumentou e o guincho é a única solução.

“Tive que pagar porque levo passageiros”, conta o taxista Paulo Santos, que faz lotação entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Carlos Moraes, afirma que uma solução será dada ao problema nas próximas horas. “Vamos elevar a rodovia com uma camada de pedra para possibilitar o tráfego. A pedra já saiu de Rio Branco em direção a Sena Madureira”, explica.