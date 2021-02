Cruzeiro do Sul só tem um leito de UTI para Covid-19 disponível

A secretária de Saúde e primeira-dama do município de Porto Walter, Ana Flávia Melo de Souza, de 32 anos, que está com Covid-19, foi transportada na tarde desta segunda-feira, 15, para Cruzeiro do Sul pelo helicóptero do governo, por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Ana Flávia, que é técnica em enfermagem, está internada na clínica do Hospital de Campanha do Juruá.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, ela estava com sintomas do coronavírus há 14 dias e usando antibióticos. Nos últimos três dias, estava usando oxigênio na Unidade Mista de Saúde de Porto Walter.

De acordo com a assessoria, o prefeito Cezar Andrade testou negativo para a doença, mas os secretários municipais de Planejamento, Administração, Obras e Agricultura, estão com sintomas da doença e afastados do trabalho.

Pelas redes sociais, o prefeito Cezar Andrade anunciou que teve que ir com a esposa para Cruzeiro do Sul, que seguirá acompanhando a situação do município e que o vice, Guarsonio, estará à frente da gestão e das ações de apoio à famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá.

“Quero dizer a vocês que estou em Cruzeiro do Sul, precisei acompanhar a minha esposa que foi transferida nesta tarde com COVID-19. Ela segue internada. Sei da delicadeza do momento em que nossa população enfrenta devido às cheias do Rio em nosso município que já afetou dezenas de famílias. Quero dizer que já fizemos as ações necessárias de apoio e assistência a todas as pessoas afetadas, e que mesmo no final de semana nos empenhamos ao máximo. E antes de viajar deleguei a nossa equipe total empenho e atenção as ações da Defesa Civil Municipal e das demais ações que precisam e irão acontecer. Além disso, o nosso vice prefeito Guarsonio Melo, que também se recupera, ficará acompanhando de perto a situação, e tomará as providências que forem necessárias diante de qualquer situação de interesse do nosso município e do bem coletivo. Estarei acompanhando daqui toda as ações de nossa cidade, inclusive com o desejo de retornar em breve com a minha esposa curada. Peço a oração dos amigos e amigas”, publicou o gestor.

No último Boletim divulgado pela prefeitura de Porto Walter, dia 12, o município tem 386 casos positivos de coronavírus.