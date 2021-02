A beleza das águas e a dor de quem enfrenta a força do Rio Acre

O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, foi às ruas de Rio Branco na tarde desta terça-feira, 16, para registrar as consequências que o transbordamento do Rio Acre trouxe à população rio-branquense.

Quem aprecia a beleza das imagens muitas vezes não imagina a dor e tristeza daqueles que precisam enfrentar a força das águas. Dezenas de famílias sofrem prejuízos ao serem expulsos de suas casas deixando para traz aquilo que levaram anos para conquistar com muito suor: o sofá dos sonhos, a geladeira e até mesmo a dormida, são alguns dos prejuízos causados pela enchente.

De um lado, a triste realidade dos menos favorecidos. De outro, uma parcela mais afortunada da sociedade esbanja seu “poderio” com seu jet-ski, alheio a dor do próximo, enquanto famílias tentam salvar poucos pertences que lhes restam, remam com bravura em pequenos embarcações pelas ruas estreitas dos bairros alagadiços de nossa capital.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com (todos os direitos reservados).

