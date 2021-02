Publicado decreto de situação de Emergência em decorrência das enchentes, pandemia e dengue

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, o governador Gladson Cameli (Progressistas) decretou na noite desta terça-feira, 16, Estado de Emergência em decorrência das enchentes dos rios, da Covid-19 e do surto de dengue.

Cameli também instituiu, temporariamente, Gabinete de Crise no Estado do Acre. O gabinete tem a atribuição de monitorar, mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos estaduais para adoção das medidas necessárias ao enfrentamento das inundações, Covid-19 e o surto de dengue.

Cada órgão ou entidade deverá indicar ao Gabinete de Crise, por meio de comunicado formal, o nome e contato do representante, titular e suplente, no prazo de dois dias após a publicação do decreto. As decisões do gabinete de crise serão tomadas por maioria simples.

O Gabinete de Crise será composto por representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, que o coordena; Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM); Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC); Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Gabinete do Governador e Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE).