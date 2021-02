Pedro Longo diz que faltam cestas básicas para população que sofre com alagação no Acre

O deputado Pedro Longo (PV) reafirmou contrariedade ao que considera ataque à população a decisão de fechar agências do Banco do Brasil no Acre. O parlamentar aproveitou a sessão desta terça-feira, 16, para lançar seu gabinete virtual, que une diversas ferramentas tecnológicas para não perder o contato com os eleitores e seguidores.

Ele assinou a plataforma Zoom para realizar debates virtuais e encaminhar as demandas extraídas Longo disponibilizou um número de WhatsApp para sugestões e denúncias da população. “Fica aberto para toda a comunidade”, disse. O número do aplicativo de mensagens é o (68) 99941-2711.

Ele citou os constantes pedidos de ajuda relacionados à alagação, sendo a cesta básica a demanda mais frequente. Só em Rodrigues Alves, 60 moradores da comunidade do Silêncio tiveram de sair de casa e não tem alimentação.