Motorista de aplicativo que participou de assalto com refém esteve em outros 4 roubos

A informação foi dada nesta segunda-feira, 15, pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com os 13 prefeitos da Região Metropolitana de Manaus. Eles começarão a vacinar, a partir de 22 de fevereiro, o público-alvo a partir de 50 anos de idade. A reunião foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde funciona o comitê de crise instalado pelo Ministério da Saúde (MS) em Manaus.

A aceleração do Plano Nacional de Imunização envolve uma força-tarefa com a participação do Governo Federal, por meio do MS e Ministério da Defesa, do Governo do Amazonas e das prefeituras municipais, além de outros parceiros que estão sendo agregados. A meta é vacinar, em 10 dias, todas as pessoas desse grupo, nos 13 municípios. Somente Manaus deverá vacinar 267 mil pessoas, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura.

“Os prefeitos são donos da vacinação e esse protagonismo não pode ser tirado deles. Mas, para fazer a aceleração, vamos envolver todos os meios possíveis do estado e do Governo Federal, com todo o apoio necessário”, afirmou o ministro.

O ministro anunciou que a aceleração será possível porque até o dia 22 de fevereiro o Ministério da Saúde terá recebido dois lotes dos dois laboratórios que já estão produzindo vacinas, o Butantan (Coronavac/Sinovac) e a Fundação Oswaldo Cruz (AstraZeneca/Oxford). Logo no início de março, outros dois lotes serão entregues. Além das vacinas que são encaminhadas aos estados por partilha proporcional, o MS vai destinar os 5% do Fundo de Imunização para o Amazonas.

Toda a operação da força-tarefa está sendo construída em conjunto pelas prefeituras, CICC e Forças Armadas. Na tarde desta segunda-feira, em momentos distintos, o ministro, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, estiveram reunidos com o comandante Militar da Amazônia, general Estevam Theophilo de Oliveira, para definir a operacionalização do plano. Marinha e Força Aérea Brasileira também deverão integrar a força-tarefa.

Além dos postos já definidos pelas prefeituras para a vacinação, deverão também ser utilizados locais das zonas de votação eleitoral e o reforço de outros pontos que serão identificados e definidos durante o fechamento do plano. Todas as pessoas chamadas para atuar como voluntárias deverão receber capacitação por parte da Prefeitura e atuarão como vacinadores e apoio.

Os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Manaus são Itapiranga, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes, Rio Preto da Eva, Silves, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara e Manaquiri.

Fonte: Ministério da Saúde