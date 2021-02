Jenilson apresenta relatório para pedir prioridade ao Acre na vacinação contra Covid-19

A declaração ocorreu na manhã desta terça-feira, 16, ao videomaker do ac24horas, Whidy Melo. O secretário municipal de saúde, Frank Lima afirmou que as pessoas que tomaram a vacina contra à Covid-19 indevidamente nessa primeira fase, ficarão sem tomar a 2ª dose.

A decisão ocorre após determinação do Ministério Público do Acre (MPAC). “Eu fui oficializado pelo MP e o MP tomou a decisão de negar a segunda dose para quem tomou a vacina indevidamente”, afirmou Frank Lima.

No drive-thru, a demora no atendimento da vacinação nos idosos acima de 85 anos com o imunizante contra os efeitos da Covid-19 chegou até uma hora na manhã desta terça-feira, 16, no pátio do antigo Detran, em frente ao 7º BEC.

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, afirmou que a campanha de vacinação no drive-thru durará até o estoque das doses acabarem.

“Essas doses vêm direcionadas de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI). Até o final de semana teremos toda a rede municipal que atua na linha de frente imunizada contra o vírus e parte da rede estadual também”, afirmou.

Assista ao vídeo: