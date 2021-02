Em Sena Madureira, Roberto Duarte visita áreas alagadas e leva solidariedade às famílias

Durante toda a manhã desta terça-feira, 16, o deputado estadual Roberto Duarte acompanhou o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, nas ações para diminuir os impactos da cheia do Rio Iaco no município.

A primeira agenda do dia foi realizada no Corpo de Bombeiros e contou com a participação da equipe da Semsur e da Secretaria de Assistência Social. Na oportunidade, foi detalhado o planejamento de resgate das famílias que foram atingidas pelas últimas chuvas.

Durante sua estada no município, Roberto Duarte acompanhou o trabalho realizado pelas equipes de resgate das famílias e levou solidariedade à população. “Infelizmente, centenas de pessoas de Sena Madureira estão sofrendo com o transbordamento do rio Iaco. Visitei bairros atingidos pelas chuvas e levei solidariedade nesse momento. Cobrei ação do governo do Acre para ajudar os municípios que estão sofrendo com as enchentes. Aproveito para parabenizar o prefeito Mazinho Serafim, que não tem medido esforços para diminuir os impactos da população”, disse Roberto Duarte.

